إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية يدعو إلى الإخلاء الفوري

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، دعاهم فيه إلى إخلاء عدد من الأحياء فورا، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

شمل الإنذار مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والشياح، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله" في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية لا تنوي استهداف المدنيين، داعيا السكان إلى مغادرة هذه المناطق بشكل فوري حفاظا على سلامتهم.