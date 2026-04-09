مصر وفرنسا تؤكدان الأولوية القصوى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وبناءً على تكليف من رئيس الجمهورية بتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد والتوتر، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الخميس 9 أبريل اتصالاً هاتفياً مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال ضرورة التدخل بشكل سريع لتهدئة الأوضاع بالإقليم وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض كافة المساعي الاقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة.

ونوه الوزير عبد العاطى فى هذا السياق إلى موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ووقف كافة الاعتداءات الاسرائيلية، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

واضاف المتحدث الرسمى ان الوزير عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، حيث بحث الوزيران المستجدات المتسارعة في الاقليم وتحديدا فى لبنان الشقيق، حيث أكد الوزيران الأولوية القصوى لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وتحقيق التهدئة خلال هذا المنعطف الدقيق الذى تمر به منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تضافر الجهود الدولية لدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، بما بسهم فى إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق والأمن والاستقرار للبنان الشقيق.