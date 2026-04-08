رئيس لبنان لوزير الخارجية البلجيكي: نرحب بأي دعم أوروبي وبلجيكي لوقف الحرب

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، على أن استمرار القصف الإسرائيلي، الذي بلغ ذروته بعد ظهر اليوم وأسفر عن مئات الضحايا والجرحى، يشكل مجزرة إنسانية كبيرة ويؤكد سياسة إسرائيل الإجرامية التي دانها المجتمع الدولي دون أن توقف جرائمها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الخارجية ماكسيم بريفو في قصر بعبدا، بحضور السفير البلجيكي في لبنان أرنو باولز، حيث أبلغه أن لبنان يرحب بأي دعم يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي وبلجيكا خصوصاً لوقف الحرب التي شهدها لبنان منذ أسابيع، والتي أدت إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح أكثر من مليون مواطن وتدمير العديد من القرى والبلدات.

وأكد عون، تمسكه بالمبادرة التفاوضية التي أعلنها قبل أسابيع، والتي تتضمن سلسلة نقاط تبدأ بتحقيق هدنة للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري، حظيت بدعم دولي واسع، إلا أن إسرائيل لم تتجاوب واستمرت في اعتداءاتها.

وجدد التأكيد على التزام لبنان بـ"حصرية السلاح"، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، مشيداً بالمواقف الأوروبية والدعم الإنساني الذي قدمته بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أعرب الوزير البلجيكي بريفو عن دعم بلاده لمواقف الرئيس عون وقرارات الحكومة اللبنانية التي تعزز سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكداً استعداد بلجيكا والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم السياسي والإنساني، ومعلناً مضاعفة حجم المساعدات الاجتماعية والصحية والإنمائية.

