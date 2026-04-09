توريد عالمي لخام الفوسفات للمجمع الصناعي الجديد بـ اقتصادية قناة السويس

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد لتوريد خام الفوسفات بين شركة فوسفات مصر وشركة عالمية، بما يلبي احتياجات المجمع الصناعي الجديد لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، الذي يقام بالشراكة بين الشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة السخنة.

وقع العقد المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، و موكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة إندوراما، بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

ويستهدف المشروع الجديد إنتاج 600 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، باستثمارات تصل إلى 525 مليون دولار.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شهد توقيع عقد الشراكة بين الشركتين لإقامة هذا المشروع، الذي يأتي في إطار توجه الوزارة لتعظيم القيمة الاقتصادية لخام الفوسفات المصري، من خلال التوسع في إقامة مشروعات صناعية لاستغلاله، بالتعاون مع المستثمرين الوطنيين والعالميين المتخصصين.

وأضاف أن المشروع يعكس التوجه الحالي للوزارة نحو تحقيق التكامل بين أنشطة التعدين والصناعة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد الاقتصادي لصالح الاقتصاد المصري.