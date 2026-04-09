26 مليار جنيه أرباحا.. صعود مؤشرات البورصة وتعطيل التداول الأحد والإثنين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء، ليربح رأس المال السوقي نحو 26.5 مليار جنيه ويغلق عند مستوى 3.426 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات

صعد مؤشر EGX30 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 49078 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.92% ليصل إلى 59837 نقطة.

زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.05% ليغلق عند 22665 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.19% ليغلق عند 12993 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.24% ليصل إلى 18187 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداول أيام الأحد والأثنين المقبلين احتفالات بأعياد شم النسيم.