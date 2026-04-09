الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى بكري: ماسبيرو قلعة الإعلام المصري..وفهمي عمر كان نموذجًا مميزًا في المهنية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرضت قناة الأولي حفل تأبين أقامته الهيئة الوطنية للإعلام بمقر ماسبيرو، تم تكريم الإعلامي الراحل فهمي عمر، أحد أبرز وجوه الإعلام المصري الذي قدم الكثير للصحافة والإذاعة طوال مسيرته الطويلة.

بكري: ماسبيرو قلعة الإعلام المصري

تحدث الإعلامي مصطفى بكري خلال الحفل قائلاً: "ماسبيرو كان ولا يزال قلعة الإعلام المصري"، مشيرًا إلى أن فهمي عمر كان نموذجًا مميزًا في المهنية والإبداع، وأن تأثيره لم يكن مقتصرًا على عمله الإعلامي فحسب، بل امتد إلى شخصيته الإنسانية وأخلاقياته التي زرعها في كل من عملوا معه.

وأكد بكري أن الراحل لم يتوقف عن العطاء بعد ابتعاده عن الميكروفون، بل استمر في تقديم نموذج إنساني متميز، خصوصًا من خلال تواصله المستمر مع أهله في الصعيد.

كلمات تقدير من الإعلاميين

كما شهد الحفل كلمات مؤثرة من العديد من الإعلاميين والقيادات الإعلامية، حيث تحدث الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن فهمي عمر كان رمزًا للإبداع وأنه أسهم في بناء ماسبيرو وإثرائه. 

وتحدث أيضًا الدكتور أحمد فهمي عمر، نجل الراحل، معبرًا عن فخره بما قدمه والده للوسط الإعلامي وذكر التزامه الكبير تجاه المجتمع.

عرض فيلم تسجيلي عن حياة الفقيد

كما تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض أبرز المحطات في حياة فهمي عمر المهنية والشخصية، مشيرًا إلى تأثيره الكبير في الإعلام المصري، وهو الفيلم الذي أُنتجته القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

إعلاميون عن فهمي عمر مدرسة لا تتكرر

من جهتها، أضافت سناء منصور، ميرفت رجب ومحمد مرعي في كلماتهم، أن فهمي عمر كان بمثابة مدرسة حقيقية في الإعلام، حيث ترك بصمة لا تُنسى في الإذاعة المصرية. وأشاروا إلى أن رحيله خسارة كبيرة للإعلام المصري.

وقف الحضور دقيقة حدادا على روح الراحل، مؤكدين على أن ماسبيرو سيظل شاهدًا على عطائه الكبير الذي لا يُنسى، وتظل ذكراه حية في قلوب الأجيال الجديدة من الإعلاميين.

