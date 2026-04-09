ثريا البدوي: ماسبيرو قلب الإعلام القومي.. وتطويره ضرورة لدعم الهوية الوطنية للدولة

أكدت الدكتورة ثريا البدوي العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب على ضرورة إنتاج المزيد من الأعمال الدرامية التاريخية والتنبيهية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن "الدراما التنبيهية" تهدف إلى استشراف المشكلات قبل وقوعها ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاهها.

وأوضحت « البدوي» خلال حوارها لـ«صدى البلد» أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصارحة الرأي العام وشرح القرارات الحكومية بشفافية ساعدت في دفع الوزراء والمسؤولين للتواصل مع المواطنين وشرح أسباب بعض الإجراءات، بما يعزز فهم الشعب وقدرته على تقبل التحديات.

وشددت على ضرورة تطوير ماسبيرو، لما يمثله من أولوية نظرًا لقيمته التاريخية ودوره المحوري في تعزيز الهوية القومية، مشيرة إلى أن الأبحاث والدراسات الإعلامية أكدت أهمية تبني رؤية إصلاحية شاملة لتطوير هذا الصرح الإعلامي ودعم القوة الناعمة لمصر.