ثريا البدوي: يجب مواجهة حملات التضليل على مواقع التواصل التي تستهدف النيل من العلاقات مع الأشقاء

أكدت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يعكس موقف حاسم وواضح لمؤسسات الدولة والشعب المصري الرافض لأي اعتداء على الأشقاء العرب بالخليج.

وقالت البدوي إن مجلس النواب يساند القيادة السياسية في حماية سيادة الدول العربية، مؤكدًة أن الأحداث الراهنة في المنطقة تختبر قدرة الأمن العربي على الصمود، مشددة على أن مصر تتمسك بدورها التاريخي في الدفاع عن الأشقاء العرب

وأضافت البدوي أن مصر تعمل على تعزيز التضامن العربي عبر آليات سياسية ودبلوماسية فعالة، لتفادي أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة، وأن التحركات المصرية على الأرض تكشف محاولات بعض الأطراف لتضليل الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البيان يعكس ثقة الشارع المصري في قدرة القيادة السياسية على إدارة الملفات المصيرية بحكمة، مؤكدة أن البرلمان نموذج للتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويعزز من قوة الدولة في مواجهة أي تحديات إقليمية.

واختتمت النائبة بالقول إن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، ستظل في مقدمة المدافعين عن استقرار المنطقة وأمن الأشقاء العرب، مع التمسك بمبدأ حماية الأمن العربي كمسؤولية وطنية وجماعيةـ مشددة على أنه يجب مواجهة حملات التضليل على مواقع التواصل التي تستهدف النيل من العلاقات مع الأشقاء.