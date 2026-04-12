مع حلول شم النسيم.. أيهما أخطر على الصحة الفسيخ أم الملوحة؟

مع الأحتفال بحلول شم النسيم، يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأسماك المملحة بالأخص الفسيخ والملوحة.

قال الدكتور أحمد حمدي، طبيب بيطري متخصص في سلامة الغذاء، مدير عام بالطب البيطري، أن الفسيخ يصنع من سمك البوري، وهو من الأسماك البحرية، بينما تصنع الملوحة من أسماك نيلية مثل “البقار”.

أكد أحمد حمدي في منشور الى الفيسبوك:"إن نسبة المخاطرة قد تكون أعلى عند تناول الفسيخ، وذلك لاعتماد حفظه بشكل أساسي على التمليح، والذي قد يكون غير كافي في بعض الحالات، إلى جانب ضرورة حفظه في درجات تبريد مناسبة، وهو ما لا يتوفر دايما في بعض أماكن البيع.

أما سمك الملوحة،تتسم بارتفاع نسبة التمليح ما قد يقلل من احتمالات نمو البكتيريا مقارنة بالفسيخ، في حال عدم توافر شروط الحفظ المثالية.

وينصح بضرورة التأكد من جودة المنتج قبل تناوله، حيث يعرف الفسيخ السليم من رائحته المقبولة ولونه المائل إلى الاحمرار، مع ضرورة الشراء من مصادر موثوقة للحفاظ على الصحة العامة.

