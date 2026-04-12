احذر غلي الرنجة.. خبير تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناولها

قال الدكتور رامز سعد، استشاري التغذية، إن تناول الفسيخ والرنجة يجب أن يكون بطريقة صحيحة لتجنب المخاطر الصحية والحفاظ على الفوائد الغذائية.

تزود الملوحة والتقليل من آثارها

وأضاف سعد خلال لقائه مع الإعلامية بسنت نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد: «أهم حاجة لازم ننتبه لها هي نسبة الصوديوم، لأنها بتزود الملوحة وللتقليل من آثارها، لازم نشرب مياه كتير أثناء تناول الوجبة، زي ما بتخفف السكر بالمية في الشاي».

تحضير الرنجة

وأشار إلى أهمية تناول الخضار مع الفسيخ والرنجة، ومحذرا من غلي الرنجة في الماء المغلي لانه يضر بالقيمة الغذائية ويقضي على فوائدها، مؤكدًا أن الطريقة الصحيحة هي تناولها دون غلي أو تسخين مفرط.

الحفاظ على الصحة العامة

كما أشار إلى أن بعض الأطعمة مثل الملأنة تساعد على تحسين النوم، لافتًا إلى دور الغذاء الصحي في الحفاظ على الصحة العامة أثناء الاحتفالات.

