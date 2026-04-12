الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرنجة المصرية تنافس عالميًا.. من بورسعيد إلى أسواق أوروبا وأمريكا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد صناعة الأغذية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وتبرز صناعة الرنجة كواحدة من أهم الصناعات الغذائية التي نجحت في ترسيخ مكانتها داخل الأسواق المحلية والعالمية، بعدما استطاع أحد أكبر مصانع الرنجة في منطقة الشرق الأوسط بمحافظة بورسعيد فتح أسواق تصديرية في عدد كبير من الدول.

كاميرا “إكسترا نيوز” ترصد مراحل الإنتاج داخل المصنع

ومن داخل خطوط الإنتاج، رصدت كاميرا برنامج إكسترا نيوز مراحل تصنيع الرنجة داخل المصنع، بدءًا من دخول الأسماك الخام، مرورًا بعمليات الفحص والمعالجة الدقيقة، وصولًا إلى المنتج النهائي الجاهز للتصدير أو الطرح في الأسواق المحلية.

معايير جودة صارمة لضمان مطابقة المواصفات العالمية

وأكد أحد مسؤولي الإنتاج داخل المصنع أن جميع مراحل التصنيع تخضع لمعايير دقيقة للغاية، موضحًا أنه يتم التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى متطلبات الأسواق الأوروبية والدولية.

وأشار إلى أن جزءًا من الإنتاج يخضع لفحوصات ميكروبيولوجية متقدمة لضمان سلامة الغذاء وخلوه من أي ملوثات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على سمعة المنتج المصري عالميًا.

20% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق متعددة

وأوضح أن نحو 20% من إجمالي الإنتاج يتم تصديره حاليًا إلى عدد كبير من الدول حول العالم، بما يعكس تنامي الطلب على المنتج المصري وثقة الأسواق الخارجية في جودته.

المنتج المصري يحجز مكانه في الأسواق العالمية

وأضاف أن المصنع يصدر منتجاته إلى أسواق متعددة تشمل:
أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول الخليج، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكازاخستان، ودول شرق آسيا، وهو ما يعكس قدرة الرنجة المصرية على المنافسة عالميًا.

مواصفات دقيقة لجودة الرنجة

وأشار إلى أن الرنجة عالية الجودة تتميز بعدة خصائص، أبرزها:

  • تماسك النسيج
  • خلوها من الروائح غير الطبيعية
  • ثبات القوام عند التقطيع

وهي مؤشرات مباشرة على جودة التصنيع وسلامة المنتج النهائي.

تقنيات متطورة للحفظ والتدخين

كما أوضح أن عملية التصنيع تعتمد على التدخين على البارد، يليها التجميد في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر، وهي تقنية تسهم في:

  • الحفاظ على القيمة الغذائية
  • تثبيت جودة المنتج
  • القضاء على البكتيريا
  • الحفاظ على نسبة الأوميجا داخل السمك

فترات صلاحية طويلة تعزز القدرة التصديرية

وأكد أن الرنجة يمكن حفظها لفترات طويلة داخل المجمدات، قد تصل إلى عام كامل في السوق المحلية، وتمتد إلى عامين في الأسواق التصديرية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج وأوروبا، ما يعكس قوة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

