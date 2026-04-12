رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لا تأكل هذا النوع من الرنجة.. تحذير رسمي للمواطنين

الرنجة والفسيخ
الرنجة والفسيخ
كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرقابية على الأسواق، بالتزامن مع اقتراب احتفالات شم النسيم، في إطار خطة موسعة تستهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، حيث تشمل الحملات المرور الدوري والمفاجئ على الأسواق ومحال بيع الأسماك، مع سحب عينات عشوائية لتحليلها في المعامل المختصة، للتأكد من خلوها من أي ملوثات أو سموم بكتيرية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

وأكدت وزارة الزراعة أن الطبيب البيطري يلعب دورًا محوريًا باعتباره خط الدفاع الأول في منظومة سلامة الغذاء، من خلال الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول، وإجراء الفحوصات الظاهرية والمعملية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية، بما يحقق أعلى مستويات الأمان للمستهلك.

 لا تأكل هذا النوع من الرنجة.. تحذير رسمي للمواطنين

وحذرت الهيئة من خطورة تداول أو استهلاك الأسماك المملحة غير المطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن سوء التصنيع أو التخزين قد يؤدي إلى تكوّن سموم بكتيرية شديدة الخطورة، فضلًا عن ارتفاع نسب الأملاح، ما يشكل عبئًا صحيًا على مرضى القلب والضغط والكلى، ويزيد من احتمالات المضاعفات لدى الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

وفي إطار التوعية المجتمعية، أصدرت وزارة الزراعة مجموعة من الإرشادات الوقائية للمواطنين، شددت فيها على ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة وتحت إشراف بيطري، مع التأكد من سلامة المنتج من حيث اللون والرائحة والقوام، وتجنب المنتجات مجهولة المصدر أو التي تُعرض بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي.

كما تضمنت التوصيات أهمية حفظ هذه المنتجات في درجات حرارة مناسبة، وعدم تخزينها لفترات طويلة، مع تجنب تقديمها للفئات الأكثر حساسية مثل الأطفال والحوامل وكبار السن، إلا بعد التأكد التام من صلاحيتها.

وأوضحت الوزارة عددًا من العلامات التي تساعد على التفرقة بين المنتج السليم والفاسد، حيث يتميز الفسيخ الجيد بتماسك اللحم وخلوه من اللزوجة أو الروائح الكريهة أو الغازات، بينما تشير التغيرات في اللون إلى درجات داكنة غير معتادة أو ظهور بقع إلى فساد المنتج. أما الرنجة السليمة فتتميز بلون ذهبي طبيعي ناتج عن التدخين، وقوام متماسك ورائحة مقبولة، فيما يُعد أي تغير في هذه الخصائص مؤشرًا على عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة الامتناع الفوري عن تناول أي منتج تظهر عليه علامات فساد، حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة بشكل يومي خلال فترة الأعياد لضبط الأسواق والتأكد من جودة المعروض.

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة الزراعة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم 19561، والذي يعمل على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

