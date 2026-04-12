قبل شم النسيم.. ضبط 252 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة بمحلات السيرجة بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، برئاسة مجدى عبد الكريم عامر ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، حملة تموينية على المحال والمطاعم والأسواق ، خاصة أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع سحب عينات بصفة مستمرة.

وقد أسفرت الحملة عن الاتي: عدد ٣ محضر غش تجارى وتم التحفظ على ما زنته ١٤٠ كليو أسماك مملحة بدون بيانات انتاج وصلاحية، وكذلك عدد ٣ محضر سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم التحفظ على مازنتة ٢.١١٥ طن عبارة عن ( ١١٥ كليو رنجة بدون فواتير ) ( ٢ طن ملح طعام بدون فواتير وغش تجارى )، وعدد ١ محضر سجاير مستوردة بدون فواتير تدل على مصدرها.

كما تم التحفظ على ١٠ قاروصة سجاير مستوردة عدد ٥ مخالفة لمحلات اسماك مملحة بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وعدد ٣ مخالفة عدم الاعلان عن اسعار اسماك مملحة ورنجة ، وعدد ١ محضر عدم وجود شهادات صحية لمحل اسماك مملحة ورنجة.

وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامه للتصرف

، وقد قام بالاشتراك فى هذه الحمله الطب البيطري الدكتور عماد حمدي وكيل مديرية الطب البيطري و رحمة القناوي سلامة الغذاء.

وكان بصحبة وكيل الوزاره في هذه الحملة ايهاب العطار وكيل المديريه و محمد طلعت مدير الحوكمه و محمد المهدي و شريف شميش و على السلكاوى و مسلم سليمان.

وأكد وكيل الوزارة مجدى عبد الكريم، على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف خلال فترة شم النسيم، لضبط الأسواق ومنع تداول أي سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي لأي محاولات غش أو استغلال.