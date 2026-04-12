محافظ الفيوم الأسبق في جامعة دمياط لمناقشة رسالة ماجستير

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم ، الدكتور سعد ذكي نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وعميد زراعة الفيوم ومحافظ الفيوم الأسبق، والأستاذ الدكتور عادل محمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وعميد كلية الزراعة جامعة القاهرة الأسبق، وذلك لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث طارق حسن محمد عويس شطا ، تحت عنوان : "أثر التحول الرقمي وبعض الخدمات اللوجستية على منظومة الدعم الغذائي المصري (دراسة حالة في محافظة دمياط)".

كما حضر اللقاء الدكتور المتولي مصطفى سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور علي فتحي حمايل، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والقائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور أحمد الشيخة، عميد كلية الزراعة جامعة دمياط ، والأستاذ الدكتور السيد محمد عطا الله، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالكلية، والدكتور علاء فكري رزق، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بالكلية.

ورحب رئيس الجامعة بمحافظ الفيوم الأسبق والضيوف ، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، ومؤكداً تقديره لما يمتلكه الضيوف من خبرات علمية وبحثية متميزة في مجال الاقتصاد الزراعي، والتي تسهم في إثراء العملية البحثية ودعم الباحثين.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء حرص جامعة دمياط على دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بقضايا المجتمع، مشيراً إلى أهمية موضوع الرسالة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وضرورة تطوير منظومة الدعم الغذائي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز خطط التنمية المستدامة في مصر.