ساحة وممشى اللسان برأس البر جاهزان لاستقبال المواطنين في شم النسيم



اختتم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم، بمدينة رأس البر ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و جاءت بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتفقد منطقة اللسان فى إطار متابعة آخر الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع.

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الجارى تنفيذه من خلال شركة المقاولون العرب، ويشمل تطوير الطريق بدايةًمن شارع المديرية حتى تقاطع شارع النيل بنهاية المشروع .

كما تابع " محافظ دمياط " جاهزية ساحة وممشى اللسان لاستقبال المواطنين.

كما تواصل مع عدد من الزائرين و اطلع على آرائهم حول مستوى الخدمات بالمدينة.