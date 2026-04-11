محافظ دمياط يحذر من نزول البحر للحفاظ على سلامة المواطنين

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الشواطىء خلال جولته التي أجراها اليوم بمدينة رأس البر، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية للمدينة .

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " أعمال فرد الرمال لتمهيد الشاطئ وتجهيزه لاستقبال الزائرين ، كما تابع إجراءات الوحدة المحلية للتأكيد على عدم نزول البحر نظرًا لعدم دخول فصل الصيف ، كما تم التنسيق مع شركة إنقاذ للتواجد بشكل احتياطى للتعامل مع اى حالات قد تخالف تلك الإجراءات و منع المواطنين من النزول .

وتُهيب محافظة دمياط المواطنين بعدم نزول البحر واتباع التعليمات المُعلن عنها للحفاظ على سلامتهم.