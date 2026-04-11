تحرير 320 محضرا تموينيا بدمياط للمخالفين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبرة لتشديد الرقابة علي المخابز والأنشطة التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار والمخالفات و تشديد الرقابة علي كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائرة المحافظة.

و اسفرت الحملات التموينية عن مجهود المديرية خلال الفترةمن 5أبريل الي 11أبريل بإجمالي 320محضرا.



ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.