شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

مع حلول عيد شم النسيم، تتزين الحدائق والمتنزهات بالمصريين احتفالًا بهذه المناسبة الربيعية، فيما تتصدر الرنجة والفسيخ موائد الطعام كأبرز الأكلات التقليدية المرتبطة بالعيد.

أكلات شم النسيم.. طقوس ممتدة منذ الفراعنة

ورغم هذه الأجواء الاحتفالية، حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، من مخاطر صحية قد تنتج عن تناول هذه الأطعمة بشكل غير آمن.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن الرنجة والفسيخ من الأطعمة التراثية التي تعود جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث:

ـ الرنجة: سمك يتم تدخينه ويتميز بطعمه الخفيف نسبيًا

ـ الفسيخ: سمك مملح يتم تخميره لفترات طويلة، ما يمنحه طعمًا قويًا ورائحة نفاذة

مخاطر صحية مرتبطة بالفسيخ

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن الفسيخ قد يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، موضحًا أنه قد يكون بيئة مناسبة لنمو بكتيريا خطيرة مثل التسمم الوشيقي، وهو من أخطر أنواع التسمم الغذائي.

وأشار القيعي، إلى أن أعراضه قد تشمل:

ـ صعوبة في التنفس

ـ ضعف العضلات

ـ مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة

الرنجة أيضًا ليست آمنة تمامًا

وأضاف القيعي، أن الرنجة والفسيخ يحتويان على نسب مرتفعة من الأملاح، وهو ما قد يؤدي إلى:

ـ ارتفاع ضغط الدم

ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ـ مضاعفات صحية لمرضى الأمراض المزمنة

كيف تتناول الرنجة والفسيخ بأمان؟

ولتقليل المخاطر خلال شم النسيم، ينصح القيعي باتباع هذه الإرشادات:

ـ شراء الفسيخ والرنجة من مصادر موثوقة

ـ التأكد من الرائحة والقوام وتجنب أي علامات فساد

ـ تناول كميات معتدلة خاصة لمرضى الضغط

ـ إضافة الليمون والبصل والخل للمساعدة في تقليل نمو البكتيريا

ـ تجنب تقديم الفسيخ للأطفال وكبار السن والحوامل

بدائل صحية على مائدة شم النسيم

نصح الدكتور معتز القيعي باستبدال الفسيخ ببدائل أقل خطورة مثل:

ـ الرنجة بكميات معتدلة

ـ التونة

ـ الأسماك المشوية

وذلك لتقليل نسبة الأملاح وتجنب المضاعفات الصحية.

شم النسيم.. فرحة لا تكتمل بدون وعي

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد، أن شم النسيم يظل مناسبة مميزة تجمع العائلات، لكن الحفاظ على الصحة يتطلب وعيًا غذائيًا واختيارًا آمنًا للأطعمة، حتى تمر الاحتفالات بسلام دون التعرض لأي مشكلات صحية.