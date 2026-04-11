نظام غذائي لمرضى الضغط.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

آية التيجي

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، لكن الخبراء يؤكدون أن التحكم فيه لا يعتمد فقط على الأدوية، بل يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في خفضه. 

نظام “DASH”.. الحل الغذائي الأبرز

ووفقًا لـ British Heart Foundation، فإن اختيار الأطعمة الصحية وتجنب بعض العادات الغذائية يمكن أن يساعد بشكل فعال في السيطرة على ضغط الدم.

وظهر نظام DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم) كواحد من أفضل الأنظمة الغذائية المدعومة علميًا، حيث يعتمد على تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع تقليل الملح والسكريات.

أفضل الأطعمة لخفض ضغط الدم

ويوصي الخبراء بإدخال هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي:
ـ الفواكه والخضروات:
تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم، ومن أبرزها:
البنجر (الشمندر)
السبانخ
الكرفس
الموز
الفراولة

كما تحتوي على النترات التي تساهم في تحسين تدفق الدم.

ـ الحبوب الكاملة:
مثل:
الأرز البني
الشوفان
الخبز الأسمر

غنية بالألياف التي تقلل خطر أمراض القلب وتساعد على خفض الضغط.

ـ البروتينات قليلة الدهون:
مثل:
الدجاج
السمك
البيض
البقوليات

تساعد في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم في تقليل ضغط الدم.

ـ منتجات الألبان قليلة الدسم:
مثل اللبن والزبادي منخفض الدهون، لاحتوائها على الكالسيوم الذي يدعم صحة القلب ويساعد في خفض الضغط.

نصائح إضافية لخفض ضغط الدم

وإلى جانب الغذاء، هناك عوامل مهمة تساعد في التحكم بالضغط:
ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام
ـ الإقلاع عن التدخين
ـ الحفاظ على وزن صحي
ـ الالتزام بالأدوية الموصوفة

أسوأ الأطعمة لمرضى الضغط

أسوأ الأطعمة لمرضى الضغط المرتفع

ويُنصح بتقليل هذه الأطعمة لتجنب ارتفاع الضغط:
ـ الأطعمة المالحة:
مثل:
المخللات
الشيبسي
اللحوم المصنعة

يجب ألا يتجاوز استهلاك الملح 6 جرام يوميًا.

ـ الأطعمة الغنية بالسكر والدهون:
مثل الحلويات والوجبات السريعة، لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي ارتفاع الضغط.

ـ الكحول:
الإفراط في تناوله يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على القلب.

ـ الكافيين الزائد:
مثل القهوة ومشروبات الطاقة، قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم خاصة لدى بعض الأشخاص.

