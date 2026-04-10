دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر صحية صادمة مرتبطة باستخدام منتجات التنظيف المنزلية، حيث تبين أن استنشاقها قد يسبب أضرارًا للرئة تفوق خطورتها عند ابتلاعها عن طريق الخطأ.

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من University of California, Davis أن مادة كيميائية تُعرف باسم "الأمونيوم الرباعي" (QAC)، والموجودة في العديد من بخاخات التعقيم، قد تكون شديدة السمية عند استنشاقها.

وأشار الباحث الرئيسي جينو كورتوباسي إلى أن التجارب التي أُجريت على الفئران أظهرت نتائج مقلقة، ةفقا لما نشر في صحيفة Daily Mail، وتسبب استنشاق هذه المادة في:

ـ تلف في الرئة يزيد 100 مرة مقارنة بابتلاعها

ـ ارتفاع معدل الوفيات بنفس النسبة

أين توجد هذه المادة؟

وتُستخدم مركبات QAC منذ أربعينيات القرن الماضي في العديد من منتجات التنظيف الشهيرة، وغالبًا ما تدخل في تركيب المطهرات المنزلية وبخاخات التعقيم.

أضرار صحية محتملة

وربطت الدراسة بين التعرض لهذه المواد وعدة مشكلات صحية، أبرزها:

ـ أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن

ـ تهيج الجلد والعين

ـ اضطرابات التمثيل الغذائي

ـ ضعف إنتاج الطاقة داخل الخلايا (الميتوكوندريا)

كما أظهرت أبحاث سابقة أن نحو 80% من الأشخاص لديهم آثار من هذه المواد في الدم، ما يثير القلق بشأن التعرض المستمر لها.

لماذا الاستنشاق أخطر؟

وعند استنشاق هذه المواد، تصل مباشرة إلى الرئتين ومجرى الهواء، مما يسبب:

ـ التهابًا حادًا في الأنسجة

ـ تأثيرًا مباشرًا على الخلايا

ـ ضعفًا في وظائف التنفس

نصائح لتقليل المخاطر

ينصح الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

ـ تهوية المكان جيدًا أثناء استخدام المنظفات

ـ تجنب الإفراط في استخدام البخاخات

ـ استخدام قفازات وكمامات عند الحاجة

ـ اختيار منتجات أقل ضررًا أو طبيعية