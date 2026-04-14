هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

يُعد الترمس من أشهر التسالي الصحية في مصر والعالم العربي، خاصة خلال الأعياد والمناسبات مثل شم النسيم، لكن رغم فوائده الغذائية الكبيرة، يحذر خبراء التغذية من مخاطره في بعض الحالات. فهل الترمس آمن للجميع؟ وما فوائده الحقيقية؟

فوائد تناول الترمس

ويعتبر الترمس هو نوع من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، ويُعرف عالميًا باسم Lupin. يدخل في العديد من الصناعات الغذائية مثل الخبز والمكرونة، كما يُستخدم كوجبة خفيفة شهيرة.

وتشير الدراسات إلى أن الترمس يحتوي على عناصر غذائية مهمة تجعله خيارًا صحيًا، ومن أبرز فوائده:

ـ خفض مستويات الكوليسترول: بفضل احتوائه على الألياف والبروتين.

ـ تنظيم سكر الدم: قد يساعد في تقليل مستويات السكر، لكن الأدلة ما زالت غير كافية.

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي: لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

ـ دعم العضلات: بفضل البروتين النباتي الموجود فيه.

هل الترمس يساعد في إنقاص الوزن؟

ورغم احتوائه على ألياف وبروتين تساعد على الشعور بالشبع، إلا أن الدراسات لم تثبت بشكل قاطع أن الترمس يساهم بشكل مباشر في فقدان الوزن.

أضرار الترمس.. متى يتحول لخطر؟

ويحذر الخبراء من بعض المخاطر المرتبطة بتناول الترمس، خاصة في الحالات التالية:

ـ الترمس المُر غير المعالج: قد يحتوي على مواد سامة (قلويدات) قد تسبب مشكلات خطيرة مثل صعوبة التنفس وقد تصل للوفاة.

ـ الحساسية: قد يسبب ردود فعل تحسسية، خاصة لمن لديهم حساسية من الفول السوداني أو البقوليات.

ـ مشاكل الجهاز الهضمي: مثل الانتفاخ وآلام المعدة عند تناوله بكميات كبيرة.

احتياطات مهمة قبل تناول الترمس

ـ التأكد من شراء الترمس من مصدر موثوق.

ـ تجنب تناول الترمس المُر غير المعالج جيدًا.

ـ الحذر لمرضى الحساسية من البقوليات.

ـ الاعتدال في الكمية لتجنب أي آثار جانبية.

هل الترمس آمن للحامل والأطفال؟

ويُعتبر الترمس آمنًا عند تناوله بكميات غذائية معتدلة، لكن يجب تجنب الأنواع غير المعالجة جيدًا، خاصة للأطفال والحوامل، بسبب خطر المواد السامة.