الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

آية التيجي

يُعد الترمس من أشهر التسالي الصحية في مصر والعالم العربي، خاصة خلال الأعياد والمناسبات مثل شم النسيم، لكن رغم فوائده الغذائية الكبيرة، يحذر خبراء التغذية من مخاطره في بعض الحالات. فهل الترمس آمن للجميع؟ وما فوائده الحقيقية؟

ويعتبر الترمس هو نوع من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، ويُعرف عالميًا باسم Lupin. يدخل في العديد من الصناعات الغذائية مثل الخبز والمكرونة، كما يُستخدم كوجبة خفيفة شهيرة.

وتشير الدراسات إلى أن الترمس يحتوي على عناصر غذائية مهمة تجعله خيارًا صحيًا، ومن أبرز فوائده:
ـ خفض مستويات الكوليسترول: بفضل احتوائه على الألياف والبروتين.
ـ تنظيم سكر الدم: قد يساعد في تقليل مستويات السكر، لكن الأدلة ما زالت غير كافية.
ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي: لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
ـ دعم العضلات: بفضل البروتين النباتي الموجود فيه.

هل الترمس يساعد في إنقاص الوزن؟

ورغم احتوائه على ألياف وبروتين تساعد على الشعور بالشبع، إلا أن الدراسات لم تثبت بشكل قاطع أن الترمس يساهم بشكل مباشر في فقدان الوزن.

أضرار الترمس.. متى يتحول لخطر؟

ويحذر الخبراء من بعض المخاطر المرتبطة بتناول الترمس، خاصة في الحالات التالية:
ـ الترمس المُر غير المعالج: قد يحتوي على مواد سامة (قلويدات) قد تسبب مشكلات خطيرة مثل صعوبة التنفس وقد تصل للوفاة.
ـ الحساسية: قد يسبب ردود فعل تحسسية، خاصة لمن لديهم حساسية من الفول السوداني أو البقوليات.
ـ مشاكل الجهاز الهضمي: مثل الانتفاخ وآلام المعدة عند تناوله بكميات كبيرة.

احتياطات مهمة قبل تناول الترمس

ـ التأكد من شراء الترمس من مصدر موثوق.
ـ تجنب تناول الترمس المُر غير المعالج جيدًا.
ـ الحذر لمرضى الحساسية من البقوليات.
ـ الاعتدال في الكمية لتجنب أي آثار جانبية.

هل الترمس آمن للحامل والأطفال؟

ويُعتبر الترمس آمنًا عند تناوله بكميات غذائية معتدلة، لكن يجب تجنب الأنواع غير المعالجة جيدًا، خاصة للأطفال والحوامل، بسبب خطر المواد السامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

المزيد