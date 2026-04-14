ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
إيطاليا تعتزم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية بمصر
الأنبياء أكثر ابتلاء.. خالد الجندي: الزمن يمتحنك قبل أن يعلمك
القيادة المركزية الأمريكية: 12 سفينة و10 آلاف بحار يشاركون في حصار مواني إيران
بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

آية التيجي

يُعد طاجن البطاطس بالكفتة من أشهر الأكلات المصرية التي تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، ويزداد البحث عنه خاصة مع وصفات الشيفات المحترفين. 

وقدم الشيف محمد حامد طريقة مميزة لتحضير هذه الوجبة، تعتمد على تتبيلة كفتة قوية وبطاطس محمرة مع صلصة طماطم متبلة تمنح الطبق نكهة لا تُنسى.

مكونات طاجن البطاطس بالكفتة: 
نصف كيلو لحم مفروم
2 بصلة مبشورة ومصفاة (مع الاحتفاظ بماء البصل)
بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
بهارات لحم
رشة بيكنج بودر
بطاطس مقطعة حلقات ومحمرة نصف تحميرة
عصير طماطم
ملعقة صلصة طماطم
ثوم مفروم
بصل جوانح
فلفل رومي وفلفل حامي (حسب الرغبة)
ملح وفلفل وبهارات

خطوات التحضير:
ـ لتحضير الكفتة: يتم خلط اللحم المفروم مع تفل البصل والبقدونس والتوابل والبيكنج بودر جيدًا، ثم تُشكل أصابع متساوية الحجم.
ـ لتجهيز الطاجن: في طاجن فخار أو صينية فرن، تُرص طبقة من البطاطس المحمرة، ثم البصل الجوانح والفلفل.
ـ لتحضير الصلصة: يُخلط عصير الطماطم مع الصلصة والثوم والتوابل وماء البصل، ثم يُصب الخليط فوق البطاطس.
ـ التسوية في الفرن:تُرص أصابع الكفتة على الوجه، ويُغطى الطاجن بورق فويل، ثم يدخل فرن ساخن حتى تمام النضج، وبعدها يُكشف ليأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ تحمير البطاطس قبل الطاجن يمنع تعجنها ويعطي طعمًا أفضل
ـ استخدام ماء البصل في الصلصة يعطي نكهة أقوى
يمكن إضافة فلفل حار حسب الرغبة لعشاق الأكل الحار

القيمة الغذائية لطاجن البطاطس بالكفتة

تحتوي هذه الوجبة على بروتين من اللحم، وكربوهيدرات من البطاطس، ما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة تناسب الغداء العائلي.

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة طاجن البطاطس في الفرن وصفات الشيف محمد حامد طريقة عمل الكفتة أكلات مصرية سهلة وصفات بطاطس باللحمة صينية بطاطس بالكفتة

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أرشيفية

مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل.. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل .. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

نيجيريا

نيجيريا تخفض الرسوم الجمركية على الغذاء والمركبات لدعم الاقتصاد وكبح التضخم

وزير الاقتصاد الماليزي

ماليزيا تحتاج 18 شهرًا للتعافي من تداعيات حرب إيران

بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد