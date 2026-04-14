طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

يُعد طاجن البطاطس بالكفتة من أشهر الأكلات المصرية التي تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، ويزداد البحث عنه خاصة مع وصفات الشيفات المحترفين.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة مميزة لتحضير هذه الوجبة، تعتمد على تتبيلة كفتة قوية وبطاطس محمرة مع صلصة طماطم متبلة تمنح الطبق نكهة لا تُنسى.

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

مكونات طاجن البطاطس بالكفتة:

نصف كيلو لحم مفروم

2 بصلة مبشورة ومصفاة (مع الاحتفاظ بماء البصل)

بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

رشة بيكنج بودر

بطاطس مقطعة حلقات ومحمرة نصف تحميرة

عصير طماطم

ملعقة صلصة طماطم

ثوم مفروم

بصل جوانح

فلفل رومي وفلفل حامي (حسب الرغبة)

ملح وفلفل وبهارات

خطوات التحضير:

ـ لتحضير الكفتة: يتم خلط اللحم المفروم مع تفل البصل والبقدونس والتوابل والبيكنج بودر جيدًا، ثم تُشكل أصابع متساوية الحجم.

ـ لتجهيز الطاجن: في طاجن فخار أو صينية فرن، تُرص طبقة من البطاطس المحمرة، ثم البصل الجوانح والفلفل.

ـ لتحضير الصلصة: يُخلط عصير الطماطم مع الصلصة والثوم والتوابل وماء البصل، ثم يُصب الخليط فوق البطاطس.

ـ التسوية في الفرن:تُرص أصابع الكفتة على الوجه، ويُغطى الطاجن بورق فويل، ثم يدخل فرن ساخن حتى تمام النضج، وبعدها يُكشف ليأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ تحمير البطاطس قبل الطاجن يمنع تعجنها ويعطي طعمًا أفضل

ـ استخدام ماء البصل في الصلصة يعطي نكهة أقوى

يمكن إضافة فلفل حار حسب الرغبة لعشاق الأكل الحار

القيمة الغذائية لطاجن البطاطس بالكفتة

تحتوي هذه الوجبة على بروتين من اللحم، وكربوهيدرات من البطاطس، ما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة تناسب الغداء العائلي.