احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

كشفت دراسة طبية حديثة، عن مخاطر محتملة لبعض أدوية ضغط الدم الشائعة، حيث قد تؤدي إلى انخفاض خطير في مستوى الصوديوم بالدم، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبات وتدهور الحالة الصحية، خاصة لدى كبار السن والنساء.

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة JAMA Network Open، أنها تابعت أكثر من 159 ألف شخص بدأوا العلاج بأدوية مدرات البول من نوع "الثيازيد"، أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم مثل حاصرات قنوات الكالسيوم.

ووجد الباحثون، أن خطر الإصابة بانخفاض الصوديوم (Hyponatremia) كان منخفضًا جدًا لدى الشباب

النساء فوق سن 80 عامًا هن الأكثر عرضة للخطر

حوالي 3% من النساء المسنات اللاتي يتناولن مدرات البول أصبن بانخفاض خطير في الصوديوم ، وفقا لما جاء في صحيفة Daily Mail.

ما هو نقص الصوديوم في الدم؟

وتُعرف الحالة باسم Hyponatremia، وهي تحدث عندما ينخفض مستوى الصوديوم في الدم بشكل غير طبيعي، مما يؤثر على توازن السوائل في الجسم.

أبرز الأعراض:

الغثيان والقيء

الصداع

التشوش الذهني

الإرهاق والدوخة

تشنجات عضلية

نوبات قد تصل إلى الغيبوبة

لماذا تسبب أدوية الضغط هذه المشكلة؟

وتعتمد أدوية “الثيازيد”

على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، مما قد يؤدي إلى فقدان الصوديوم بشكل زائد، خاصة لدى كبار السن.

من الأكثر عرضة للخطر؟

وتشير النتائج، إلى أن الفئات التالية تحتاج إلى حذر خاص:

ـ النساء فوق 80 عامًا

ـ مرضى الضغط الذين يبدأون العلاج حديثًا

ـ من يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية متعددة

توصيات الأطباء

ينصح الخبراء بـ:

ـ متابعة مستوى الصوديوم في الدم بانتظام

ـ إجراء تحاليل خاصة خلال الأشهر الأولى من العلاج

ـ إبلاغ الطبيب فور ظهور أعراض مثل الدوخة أو التشوش

ـ النظر في بدائل علاجية مثل حاصرات قنوات الكالسيوم في بعض الحالات

أهمية التوازن في العلاج

رغم هذه المخاطر، يؤكد الأطباء أن أدوية الضغط تظل فعالة ومهمة للوقاية من:

أمراض القلب

السكتات الدماغية

مشاكل الكلى

لكن يجب تخصيص العلاج حسب كل حالة لتقليل الآثار الجانبية.