السكر يُسرّع الشيخوخة ويُدمّر الجسم بصمت .. دراسة صادمة

كشفت تقارير طبية حديثة، أن الإفراط في تناول السكر لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن أو تسوس الأسنان، بل يسرّع عملية الشيخوخة ويؤثر بشكل خطير على الدماغ والقلب، بسبب تكوّن مركبات سامة تُعرف باسم AGEs، والتي ترتبط بأمراض خطيرة مثل Alzheimer’s disease والسرطان.

ما هي سموم AGEs ولماذا هي خطيرة؟

يوضح الخبر أن مركبات AGEs (Advanced Glycation End Products) تتكون داخل الجسم نتيجة تفاعل السكر مع البروتينات، وهي عملية تُعرف باسم glycation أو “الكرملة الداخلية”، وهذه العملية تغيّر شكل ووظيفة البروتينات في الجسم

تؤدي إلى تلف الأنسجة وتسريع الشيخوخة

تجعل الأعضاء أقل كفاءة مع الوقت

السكر يسرّع الشيخوخة من الداخل والخارج

بحسب صحيفة Daily Mail، فإن تأثير السكر لا يظهر فقط على الصحة الداخلية، بل يمتد إلى المظهر الخارجي:

ـ يسبب تجاعيد مبكرة نتيجة تكسير الكولاجين

ـ يؤدي إلى اصفرار عدسة العين وزيادة خطر المياه البيضاء

ـ يجعل البشرة أقل مرونة وأكثر جفافًا

مخاطر خفية تهدّد الدماغ والقلب

وأشارت الدراسات إلى أن الإفراط في السكر:

ـ يزيد خطر الإصابة بالخرف وDementia

ـ يساهم في تكوّن لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض ألزهايمر

ـ يقلل مرونة الأوعية الدموية ويؤثر على صحة القلب

ـ كما أن ارتفاع AGEs قد يرفع خطر الإصابة بالسرطان بسبب زيادة الالتهابات داخل الجسم.

ليست كل السكريات بنفس الخطورة

يوضح الباحثون، أن الفركتوز (في العصائر والحلويات) هو الأخطر لأنه يُمتص بسرعة، بينما الفاكهة الكاملة أقل ضررًا بسبب احتوائها على الألياف

طرق الطهي تزيد المشكلة

وأفاد الباحثون، أن AGEs لا تتكون فقط داخل الجسم، بل أيضًا أثناء الطهي:

ـ القلي والشوي بدرجات حرارة عالية يزيدان من تكوّن هذه السموم

ـ الأطعمة المحمرة والمقرمشة تحتوي على نسب عالية منها

ـ اللحوم المشوية والمصنعة من أخطر المصادر

كيف تقلل من تأثير السكر وAGEs؟

قدم خبراء التغذية والصحة مجموعة نصائح لتقليل المخاطر:

ـ تقليل السكريات المضافة والأطعمة المصنعة

ـ الاعتماد على الخضروات والحبوب الكاملة

ـ الطهي بالبخار أو السلق بدل القلي

ـ استخدام التتبيلات مثل الليمون والخل لتقليل التفاعلات الضارة

ـ تقليل درجات حرارة الطهي

هل يمكن للجسم التخلص منها؟

رغم خطورتها، أشار التقرير إلى أن الجسم قادر على التخلص من نسبة كبيرة من هذه السموم عبر الكلى، لكن الإفراط في السكر يفوق قدرة الجسم على التخلص منها.