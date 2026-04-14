الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن مفاجأة قد تغيّر نظرتنا للقاحات الموسمية، حيث أظهرت النتائج أن الحصول على لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية قد يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بمرض Alzheimer's disease، خاصة لدى كبار السن.

وبحسب الدراسة، التي شملت نحو 200 ألف شخص فوق سن 65 عامًا، فإن الذين تلقوا اللقاح عالي الجرعة انخفضت لديهم احتمالية الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بـ40% فقط لدى من حصلوا على اللقاح التقليدي.

ويرى العلماء أن اللقاحات لا تقتصر فائدتها على الوقاية من الإنفلونزا فقط، بل تساعد أيضًا في:
ـ تقوية الجهاز المناعي مع التقدم في العمر
ـ تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم
ـ الحد من تلف خلايا المخ المرتبط بأمراض الشيخوخة

ويُعتقد أن الالتهاب المزمن يلعب دورًا رئيسيًا في تطور أمراض مثل الزهايمر وأمراض القلب.

وأكد الدكتور بول شولتز، أستاذ طب الأعصاب، أن جهاز المناعة يضعف بعد سن 65، وهو ما يجعل اللقاحات المعززة خيارًا مهمًا لحماية كبار السن.

كما أوضح الباحث أفرام صمويل بوخبايندر أن اختيار اللقاح عالي الجرعة قد يكون وسيلة سهلة وآمنة ومتاحة لحماية صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

هل اللقاح يمنع الزهايمر؟

ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على أن الدراسة تُظهر ارتباطًا وليس دليلًا قاطعًا على أن اللقاح يمنع المرض بشكل مباشر، حيث قد تلعب عوامل أخرى مثل نمط الحياة والصحة العامة دورًا في هذه النتائج.

أهمية اللقاح لكبار السن

وتوصي الجهات الصحية باستخدام اللقاحات المعززة لكبار السن، نظرًا لقدرتها على:
ـ تعزيز الاستجابة المناعية
ـ توفير حماية أطول وأقوى
ـ تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر

