قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 25 جنيه | سعر الذهب في مصر الآن
استحقاق تاريخي غير مسبوق .. أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
التضليل معركة العصر .. الأوقاف تنفى تصريحات منسوبة للوزير عن مساندة إيران
هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم
الرئيس السيسي يعجّل بـ إصلاح واستقرار الأسرة المصرية .. دعم للفئات الأكثر احتياجًا
سرق شقتهم أنهوا حياته .. تفاصيل مقـ.ـتل عاطل على يد سائق ونجله بالهرم
تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران
الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم
أجواء مبهجة.. الحدائق والمتنزهات تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع
ماذا تفعل إذا ضاق بك الحال؟.. رسائل من الأزهر لحماية النفس من الانهيار
مواجهات نارية.. موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري
تكليف عاجل جديد من النائب العام بشأن حظر النشر في الجرائم المجتمعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

آية التيجي

مع الإحتفال بشم النسيم، يتساءل الكثير من مرضى السكري عن إمكانية تناول الرنجة دون التعرض لمضاعفات صحية، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من الأطعمة المالحة. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، حقيقة تناول الرنجة لمرضى السكري، موضحًا أن الأمر ليس ممنوعًا تمامًا، لكنه يعتمد على طريقة تناولها والكمية.

وأكد الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الرنجة في حد ذاتها ليست خطرًا مباشرًا على مرضى السكري، لكنها قد تتحول إلى مشكلة صحية في حال الإفراط في تناولها أو عدم مراعاة بعض الضوابط الغذائية.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في نسبة الملح المرتفعة داخل الرنجة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يمثل خطورة إضافية لمرضى السكري.

الكمية وطريقة الأكل هما الفيصل

وأشار القيعي، إلى أن الخطأ الشائع لا يتعلق بالرنجة فقط، بل بالعادات المصاحبة لتناولها، مثل الإفراط في تناول الخبز، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

متى يمكن لمريض السكري تناول الرنجة؟

وتابع القيعي، أنه يمكن تناول الرنجة بأمان في الحالات التالية:
ـ تناول كمية صغيرة ومعتدلة
ـ غسل الرنجة جيدًا لتقليل نسبة الملح
ـ تناولها مع السلطة والخضروات
ـ  تقليل كمية الخبز أو اختيار خبز بلدي بكميات محدودة

متى تصبح الرنجة خطرًا؟

وحذر أخصائي التغذية من تناول الرنجة في الحالات التالية:
ـ إذا كان المريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم
ـ عند تناول كميات كبيرة
في حالة الإفراط في تناول الخبز معها

نصيحة مهمة لمرضى السكري في شم النسيم

واختتم الدكتور معتز القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن الرنجة ليست عدوًا لمرضى السكري، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة تناولها، مشددًا على أهمية الاعتدال والتوازن الغذائي لتجنب أي مضاعفات صحية.

الدكتور معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
