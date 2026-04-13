نصائح مهمة قبل أكل الرنجة والفسيخ.. طبيب يكشف الطريقة الآمنة لتناولهما

قدم دكتور شريف حسين، استشاري القلب، مجموعة من النصائح المهمة لعشاق الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، لتقليل أضرارها والاستمتاع بها بشكل آمن خلال الأحتفال بـ شم النسيم.

نصح دكتور شريف حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بضرورة شرب كميات كافية من المياه قبل تناول الفسيخ و الرنجة، للمساعدة في تقليل تأثير الأملاح على الجسم، كما أوضح أهمية إضافة الليمون وخل التفاح إلى الرنجة والفسيخ، لما لهما من دور في تقليل البكتيريا وتحسين الهضم.

وأكد أستشاري القلب، على أهمية تناول الخضروات الورقية بجانبها مثل الخس والجرجير، لدعم عملية الهضم وتعويض بعض العناصر الغذائية، مع تجنب المشروبات الغازية التي قد تزيد من الشعور بالانتفاخ.

كما يفضل استبدالها بالمشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر، الكركديه، والينسون،لأنها تحتوي على فوائد وتساعد في تهدئة المعدة، ولا تكتمل الوجبة دون البصل الأخضر، الذي يعتبر من أفضل الإضافات مع الفسيخ.

