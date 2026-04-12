لسفرة شم النسيم.... طريقة عمل سلطة التونة

سلطة التونة من الأطباق التي يمكنك تقديمها لضيوفك و أسرتك على سفرة يوم شم النسيم، فهي لذيذة و غنية بالخضروات الشهية و المفضلة لدى الكثير.
قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة التونة، فيما يلي….
مقادير سلطة التونة
● خس شرائح
● مكعبات خيار بدون القلب
● مكعبات طماطم بدون القلب
● ذرة حلوة
● فلفل أخضر رومي مكعبات
● 2 علبة تونة قطعة واحدة
● 7 شريحة توست حبوب كاملة
● 3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
● ملح وفلفل
الصوص:
● 5 ملعقة كبيرة عصير ليمون
● بشر ليمون
● مستردة حبوب أو عادية
● خل تفاح
للوجه:
● شطة مجففة مكسرة
طريقة تحضير سلطة التونة
في بولة يوضع خس شرائح , مكعبات خيار , مكعبات طماطم , ذرة , فلفل رومى , تونة
في بولة يوضع عصير ليمون , بشر ليمون , مسطردة , خل تفاح و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب
ثم يضاف الدريسنج إلى بولة السلطة و تقلب المكونات
توضع السلطة في طبق التقديم
يقطع التوست إلى مكعبات مع ثوم مفروم , زيت زيتون , ملح , فلفل وتقلب المكونات ثم يحمص مكعبات التوست
ويقدم مع سلطة التونة.