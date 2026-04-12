لسفرة شم النسيم.... طريقة عمل سلطة التونة

سلطة التونة من الأطباق التي يمكنك تقديمها لضيوفك و أسرتك على سفرة يوم شم النسيم، فهي لذيذة و غنية بالخضروات الشهية و المفضلة لدى الكثير.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة التونة، فيما يلي….

مقادير سلطة التونة



● ‏خس شرائح

● ‏مكعبات خيار بدون القلب

● ‏مكعبات طماطم بدون القلب

● ‏ذرة حلوة

● ‏فلفل أخضر رومي مكعبات

● ‏2 علبة تونة قطعة واحدة

● ‏7 شريحة توست حبوب كاملة

● ‏3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● ‏2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ‏ملح وفلفل

الصوص:

● 5 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● ‏بشر ليمون

● ‏مستردة حبوب أو عادية

● ‏خل تفاح

للوجه:

● شطة مجففة مكسرة



طريقة تحضير سلطة التونة



في بولة يوضع خس شرائح , مكعبات خيار , مكعبات طماطم , ذرة , فلفل رومى , تونة

في بولة يوضع عصير ليمون , بشر ليمون , مسطردة , خل تفاح و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب

ثم يضاف الدريسنج إلى بولة السلطة و تقلب المكونات

توضع السلطة في طبق التقديم

يقطع التوست إلى مكعبات مع ثوم مفروم , زيت زيتون , ملح , فلفل وتقلب المكونات ثم يحمص مكعبات التوست

ويقدم مع سلطة التونة.