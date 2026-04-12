قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو بتعاني من حالة نفسية.. كيفية التواصل مع الأزهر لتقديم الدعم والمشورة
بالقانون .. فئات لا تحصل على إجازة شم النسيم غدا
بعد إعلان الحكومة.. نواب يشيدون بتصريحات مدبولي حول توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات
معتز وائل يتوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم الخماسي
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يفوق التوقعات
"أخفف ولا اتقل؟".. نصائح الأرصاد قبل خروجات شم النسيم غدا
دونالد ترامب: سنغلق مضيق هرمز ووننتظر مساعدة بعض الدول
النقد الدولي: مصر حاضرة بقوة ضمن أكبر اقتصادات أفريقيا وإسرائيل خارج القائمة
لن يخطر فى بالك .. سبب ارتفاع استهلاك الكهرباء
ويتكوف يطلع عبد العاطي على التطورات.. ويشيد بجهود مصر في دعم الأمن الإقليمي
ننشر أسماء مصابي انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال في أسيوط| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لسفرة شم النسيم.... طريقة عمل سلطة التونة

هاجر هانئ

سلطة التونة من الأطباق التي يمكنك تقديمها لضيوفك و أسرتك على سفرة يوم شم النسيم، فهي لذيذة و غنية بالخضروات الشهية و المفضلة لدى الكثير.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة التونة، فيما يلي….

مقادير سلطة التونة


● ‏خس شرائح

● ‏مكعبات خيار بدون القلب

● ‏مكعبات طماطم بدون القلب

● ‏ذرة حلوة

● ‏فلفل أخضر رومي مكعبات

● ‏2 علبة تونة قطعة واحدة

● ‏7 شريحة توست حبوب كاملة

● ‏3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● ‏2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ‏ملح وفلفل

الصوص:
● 5 ملعقة كبيرة عصير ليمون
● ‏بشر ليمون
● ‏مستردة حبوب أو عادية
● ‏خل تفاح
للوجه:
● شطة مجففة مكسرة


طريقة تحضير سلطة التونة


في بولة يوضع خس شرائح , مكعبات خيار , مكعبات طماطم , ذرة , فلفل رومى , تونة
في بولة يوضع عصير ليمون , بشر ليمون , مسطردة , خل تفاح و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب
ثم يضاف الدريسنج إلى بولة السلطة و تقلب المكونات
توضع السلطة في طبق التقديم
يقطع التوست إلى مكعبات مع ثوم مفروم , زيت زيتون , ملح , فلفل وتقلب المكونات ثم يحمص مكعبات التوست
ويقدم مع سلطة التونة.

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد