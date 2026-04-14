الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
آية التيجي

أثارت دراسة حديثة جدلًا واسعًا حول مشروبات الطاقة، بعدما حذر خبراء تغذية من تأثيرها السلبي على الصحة، خاصة مع احتوائها على نسب مرتفعة من السكر والكافيين، ما يجعلها خيارًا غير صحي رغم انتشارها الكبير بين الشباب والموظفين.

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، أكد خبير التغذية “روب هوبسون” أن المشكلة الأساسية في هذه المشروبات تكمن في الجمع بين جرعات عالية من الكافيين وكميات كبيرة من السكر، وهو ما قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة على المدى الطويل.
 

يُعد من أسوأ الخيارات، التي تحتوي على نحو 55 جرامًا من السكر في العبوة الواحدة، أي ما يتجاوز الحد اليومي الموصى به، إلى جانب جرعة عالية من الكافيين، ما يجعله “قنبلة طاقة غير صحية”.

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

مشروبات بدون سكر.. لكنها ليست آمن

ورغم خلو بعض منتجات مشروبات الطاقة من السكر، إلا أنه يحتوي على حوالي 300 ملجم من الكافيين، وهي جرعة تقترب من الحد الأقصى اليومي، وقد تسبب القلق واضطرابات النوم.

وهناك انواع خطيرة للغاية تحتوي على نحو 350 ملجم من الكافيين، ما قد يؤدي إلى أعراض مثل خفقان القلب والتوتر الشديد واضطرابات النوم.

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لماذا يجب الحذر من مشروبات الطاقة؟

يوضح الخبراء أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى:
ـ زيادة خطر أمراض القلب
ـ اضطرابات النوم والقلق
ـ الاعتماد على الكافيين
ـ ارتفاع الوزن بسبب السكر

كما أن الاعتماد عليها كحل سريع للطاقة قد يخفي مشكلات أساسية مثل قلة النوم أو سوء التغذية.

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

وينصح المتخصصون بالاعتماد على بدائل طبيعية مثل القهوة باعتدال، والنوم الجيد، وتناول غذاء متوازن، بدلًا من اللجوء إلى هذه المشروبات بشكل يومي.

