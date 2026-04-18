أحمد سالم: تعلمنا من الأزمات السابقة وأصبحنا أكثر جاهزية اليوم

قال الإعلامي أحمد سالم إن الدولة المصرية أصبحت أكثر قدرة واحترافية في التعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية مقارنة بالمراحل السابقة، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله عكست مؤشرات إيجابية حول قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات.

مواجهة أزمات كبرى

وأوضح سالم خلال برنامجه «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل واضح من خبراته السابقة في مواجهة أزمات كبرى مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تجارب سابقة مع برامج وتعديلات سعر الصرف.

التعامل مع الأزمات العالمية

وأضاف أن التعامل الحالي مع الأزمات العالمية يختلف عن الماضي، حيث باتت هناك جاهزية أكبر واستجابة أسرع رغم استمرار الضغوط الدولية، قائلاً إن الوضع الاقتصادي اليوم أكثر تماسكاً مقارنة بفترات سابقة شهدت اضطرابات حادة.

مرونة سعر الصرف

وأشار إلى أن سياسة مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي، رغم كونها قراراً صعباً، إلا أنها أثبتت فعاليتها في امتصاص صدمات خروج الاستثمارات قصيرة الأجل من السوق، موضحاً أن هذه المرونة ساعدت على تحقيق قدر من التوازن في وقت حساس، ومنعت تكرار هزات سابقة كانت أشد تأثيراً على الاقتصاد.