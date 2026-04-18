قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج التقرير ربع السنوى الخاص بإنجازات وحدة السكان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج التقرير الربع سنوى الخاص بإنجازات وحدة السكان عن الفترة من يناير وحتى مارس الماضى.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتم تنفيذ عدد من المبادرات ضمن المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للسكان ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة من المديريات الخدمية، والمجتمع المدنى، والمؤسسات الدينية والتعليمية ، وبمتابعة من وحدة السكان بالمحافظة بقيادة رانيا مغربى مدير الوحدة، وبمشاركة من المسئولين بالوحدات الفرعية التابعة ، وبلغ إجمالى عدد الأنشطة 409 نشاط متنوع ، وإستفاد 12 ألف و 588 مواطن ومواطنة.

وفى محور ضمان الحقوق الإنجابية تم تنفيذ مبادرة “صحتك تهمنا”، والتى شملت تنفيذ 112 نشاط إستفاد منه 3375 مواطن ومواطنة مما يعكس نجاح جهود التوعية الصحية وتكامل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود متنوعة

وفى محور الاستثمار فى الثروة البشرية تم تنفيذ مبادرات “المسئولية الرقمية، ويلا نشتغل ، وتراحم”، حيث استفاد من هذه المبادرات 3711 مواطن ومواطنة.

وفى محور تدعيم دور المرأة تم تنفيذ مبادرات “دعمك حق ، والجواز مسئولية وأسرة مستقرة ، ورفقاً بالقوارير”، والتى إستفاد منها 5034 مواطن ومواطنة.

وفى محور التعليم والتعلم تم تنفيذ مبادرة “قرى بلا أمية”، وإستفاد منها 230 مواطن ومواطنة.

وفى محور الإتصال والإعلام تم تنفيذ مبادرة “ تحدث معه”، والتى إستفاد منها 238 مواطن ومواطنة، ويتم التركيز على مبادرات، خاصة بالصحة الإنجابية والإستقرار الأسرى، والتوعية، وتمكين المرأة، ودعم الشباب.

وتستهدف الجهود تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة لضمان تكامل الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ ، خاصة فى المبادرات التى مازالت فى مراحلها الأولى.

والتوسع فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً لضمان وصول الخدمات للفئات المستهدفة وتحقيق عدالة التوزيع الجغرافى.

ودعم مبادرات التمكين الإقتصادى للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص وجهات التمويل ، بما يسهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة ، وزيادة الإهتمام ببرامج محو الأمية وتعليم الفتيات لما لها من تأثير مباشر على تحسين المؤشرات السكانية والتنموية .

وتفعيل دور المؤسسات الدينية والإعلامية فى نشر الرسائل التوعوية الخاصة بالقضايا السكانية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، والإستمرار فى دعم مبادرات الإستقرار الأسرى ومناهضة العنف ضد المرأة لما لها من دور محورى فى بناء مجتمع متماسك .

وتكثيف جهود التوعية الموجهة للرجال لتعزيز مشاركتهم فى القضايا الأسرية والسكانية بما يدعم تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان ، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء لضمان قياس أثر التدخلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

