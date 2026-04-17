للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

تعد المناعة القوية هي درع الانسان في الحماية من اكثر الامراض ومن المشكلات الصحية المنتشرة خلال تغيرات الفصول.

ووفقا لما جاء في موقعtuasaude نكشف لكم اهم الاطعمة التي تساعد على تقويه المناعة.

اوميجا 3: السردين، السلمون، سمك القاروص، بذور الشيا، الجوز، وبذور الكتان

السيلينيوم : جوز برازيلي، قمح، أرز، صفار بيض، بذور دوار الشمس، دجاج، خبز محمص، جبن، ملفوف، ودقيق قمح كامل

الزنك : المحار، والروبيان، ولحم البقر، والدجاج، والديك الرومي، والسمك، والكبد، وجنين القمح، والحبوب الكاملة، والمكسرات (الكستناء، والفول السوداني، والجوز البرازيلي).

فيتامين سي : البرتقال، اليوسفي، الأناناس، الليمون، الفراولة، الشمام، البابايا، المانجو، الكيوي، البروكلي، الطماطم، البطيخ، والبطاطس غير المقشرة

فيتامين هـ : بذور دوار الشمس، البندق، الفول السوداني، اللوز، الفستق، المانجو، زيت الزيتون، صلصة الطماطم، زيت دوار الشمس، الجوز والبابايا

فيتامين أ : الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، السبانخ، البطيخ، السلق، الفلفل الأحمر، البروكلي، الخس، والبيض

البروبيوتيك : الزبادي اليوناني، أو الكفير، أو الزبادي العادى أو مخلل الكرنب.