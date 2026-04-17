استطلاع: 56% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو ليس الأنسب لرئاسة حكومة الاحتلال

أظهر استطلاع رأي جديد بُثّ على القناة 12 أن أغلبية الإسرائيليين يرون أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس الأنسب لرئاسة الوزراء.

وفي الوقت نفسه، يشير الاستطلاع إلى أن نتنياهو سيتفوق على جميع منافسيه السياسيين الأربعة الأبرز في مواجهة مباشرة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

عند سؤالهم عن اختيارهم بين نتنياهو ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، قال 41% من المشاركين إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 34% إن بينيت هو الأنسب، وقال 25% إن نتنياهو شخص آخر أو أنهم غير متأكدين.

أما عند مقارنته برئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، فقال 42% إن نتنياهو هو الأنسب، مقارنةً بـ 36% قالوا آيزنكوت، و22% قالوا إن نتنياهو شخص آخر أو أنهم غير متأكدين.

عند مقارنة نتنياهو برئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، قال 42% إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الوزراء، بينما قال 27% إن لابيد هو الأنسب، وقال 31% إن شخصًا آخر أو أنهم غير متأكدين.

وعند مقارنة نتنياهو برئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، قال 42% إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الوزراء، بينما قال 24% إن ليبرمان هو الأنسب، وقال 34% إنهم غير متأكدين.

ولكن عند سؤالهم بشكل منفصل عما إذا كان نتنياهو أو شخص آخر هو الأنسب لرئاسة الوزراء، قال 56% إن شخصًا آخر هو الأنسب، وقال 36% إن نتنياهو هو الأنسب، وقال 8% إنهم غير متأكدين.

ويُظهر الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين يخشون على مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية، بينما قال 42% إنهم لا يخشون، وقال 5% إنهم غير متأكدين.

ويعتقد 56% من الإسرائيليين أن الانقسامات الداخلية هي أكبر تهديد لاستقلال إسرائيل، مقارنةً بـ 39% يرون أن التهديدات الأمنية هي أكبر تهديد، بينما لم يُبدِ 5% رأيهم.