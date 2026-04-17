الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة صادمة من إيران : الخلافات مع واشنطن مستمرة .. ولم نتوصل لاتفاق

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
ناصر السيد

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفًا أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا "مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار".

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل القضايا النووية"، وأن مفاوضات جادة ضرورية لتجاوز الخلافات.

وأضاف أن طهران تأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة بفضل جهود باكستان كوسيط، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار "لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران وضمان التعويض عن أضرار الحرب".

وأوضح قائلاً: "في المقابل، ستقدم إيران ضمانات للمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي"، مضيفًا أن أي "رواية أخرى حول المحادثات الجارية هي تحريف للواقع".

وتأتي هذه التصريحات خلافا لما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم الجمعة بشأن التوصل إلى اتفاق شبه كامل بين واشنطن وطهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، واليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، وغيره من الملفات.

رسالة صادمة من طهران مضيق هرمز وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي ترامب البرنامج النووي الإيراني اليورانيوم المخصب

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

اقتراح للطلاق الآمن

لحماية الأطفال.. آمال إبراهيم تقترح: إلزام الزوجين قبل الطلاق بتوقيع عقد بحقوق الأبناء

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

