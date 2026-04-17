رسالة صادمة من إيران : الخلافات مع واشنطن مستمرة .. ولم نتوصل لاتفاق

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفًا أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا "مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار".

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل القضايا النووية"، وأن مفاوضات جادة ضرورية لتجاوز الخلافات.

وأضاف أن طهران تأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة بفضل جهود باكستان كوسيط، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار "لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران وضمان التعويض عن أضرار الحرب".

وأوضح قائلاً: "في المقابل، ستقدم إيران ضمانات للمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي"، مضيفًا أن أي "رواية أخرى حول المحادثات الجارية هي تحريف للواقع".

وتأتي هذه التصريحات خلافا لما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم الجمعة بشأن التوصل إلى اتفاق شبه كامل بين واشنطن وطهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، واليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، وغيره من الملفات.