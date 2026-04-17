ترامب: إيران وافقت على وقف البرنامج النووي.. ولن تتلقى أموالا مجمدة

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح بأن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى، ولن تتلقى أي أموال مجمدة من الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران أواخر فبراير قد “اكتمل إلى حد كبير”.

وأضاف ترامب أنه من "المرجح" أن تُعقد محادثات بشأن اتفاق دائم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس ترامب لوكالة “فرانس برس”، أنه "لم تعد هناك نقاط خلاف" أمام التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مضيفًا أن الاتفاق "بات وشيكًا جدًا".

وجاءت تصريحات ترامب؛ عقب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد فيها بالتقدم المحرز في إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، في مكالمة هاتفية مقتضبة مع وكالة “فرانس برس” من لاس فيجاس: "نحن قريبون جدًا.. يبدو أن الأمر سيكون جيدًا للجميع.. ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "سيتم فتح المضيق، وهو مفتوح بالفعل.. والأمور تسير على ما يرام".

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان نهاية الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى اتفاق سلام، لكن ترامب قال إن جولة ثانية قد تُعقد قريبًا.