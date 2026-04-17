الرئيس اللبناني: أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل لن يتضمن تنازلاً عن أي أراضٍ

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن أي اتفاق مستقبلي تتوصل إليه الحكومة مع إسرائيل “لن يتضمن تنازلاً عن أي أراضٍ" أو "أي مساس بالحقوق الوطنية اللبنانية”.

وتجنب الرئيس اللبناني ذِكر “إسرائيل” بالاسم، لكن من الواضح أنه يشير إلى المفاوضات الجارية بين بيروت وتل أبيب التي أسفرت عن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بدءًا من مساء الخميس.

ويُعد هذا الخطاب المتلفز، أول خطاب له منذ أن توسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله يوم الخميس.

وينص الاتفاق على أن إسرائيل ولبنان ستجريان محادثات مباشرة لتحقيق "سلام بين البلدين".