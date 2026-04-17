الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط عبور مضيق هرمز

حددت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الشروط التي يجب على السفن الالتزام بها لعبور مضيق هرمز.

وأوضحت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها أن جميع عمليات العبور تتطلب إذنها، وأن السفن المدنية مسموح لها بالمرور فقط عبر المسار المحدد من قبل إيران، وأن السفن العسكرية لا تزال ممنوعة من العبور.

ووصفت قائمة الشروط بأنها "أمر جديد"، مؤكدةً أنها تتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ويتضمن بيانها بعض التفاصيل التي لم يذكرها وزير الخارجية الإيراني عندما أعلن في وقت سابق في بيان له أن المرور خلال فترة وقف إطلاق النار "مفتوح بالكامل" لجميع السفن التجارية على مسار تم الإعلان عنه سابقًا.