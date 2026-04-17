زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

يعد زيت البقدونس من أكثر المواد الطبيعية المهملة رغم أنه يحتوى على عدد كبير من الفوائد الصحية وعلاج بعض الأمراض.

ووفقا لموقع ميديسن نت يساعد البقدونس في تخفيف مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغازات والإمساك وعسر الهضم والانتفاخ .

اثبتت الأبحاث انه يساعد البقدونس على تعزيز إنتاج الصفراء وسوائل المعدة الصحية، مما يعزز الأداء الصحيح للإنزيمات في امتصاص العناصر الغذائية.

يُساعد البقدونس على تهدئة المعدة ومنع الانتفاخ، بالإضافة إلى تعزيز الهضم الجيد. يحتوي البقدونس، كونه نباتاً طارداً للغازات، على مواد كيميائية تُساعد الجسم على التخلص من الغازات.

يمكن للبقدونس، باعتباره مدراً طبيعياً للبول، أن يساعد في تخفيف احتباس الماء وتقليل الانتفاخ.

يساعد البقدونس في التخلص من الماء الزائد عن طريق تحفيز إدرار البول في الكليتين.