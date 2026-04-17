وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
أخبار العالم

صدمة بـ تل أبيب .. نتنياهو في ذهول بعد حظر ترامب الضربات الجوية على لبنان

ناصر السيد

طلبت إسرائيل من البيت الأبيض توضيحات بشأن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ذكر فيه أن دولة الاحتلال "ممنوعة" من شن غارات جوية على لبنان، وفقًا لمصدر أمريكي ومصدر آخر مطلع لأكسيوس.

وصُدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاروه من منشور ترامب، الذي تناقض مع نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس.

وأفادت مصادر بأن نتنياهو شعر بالذهول والقلق الشديدين عندما علم بالمنشور.

وكانت الولايات المتحدة تضغط من أجل هذه الهدنة لعدة أيام، بالتزامن مع العمل على اتفاق سلام مع إيران.

وبحسب الاتفاق، تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ إجراء عسكري، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار، "دفاعًا عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مُخطط لها أو وشيكة أو جارية".

وتعهدت إسرائيل بعدم شن أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة.

تُعدّ وقف إطلاق النار مسألة بالغة الحساسية سياسياً بالنسبة لنتنياهو، وقد أكدت حكومته أنها غير مُلزمة بضرب حزب الله إذا لزم الأمر.

يوم الجمعة، استخدم ترامب لهجة مختلفة تماماً: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها من ذلك. كفى!"

في مقابلة مع موقع أكسيوس، كرّر ترامب رغبته في إنهاء الضربات الإسرائيلية على لبنان قائلا "يجب على إسرائيل أن تتوقف. لا يمكنهم الاستمرار في تفجير المباني. لن أسمح بذلك".

علم نتنياهو وفريقه بتصريحات ترامب بشأن لبنان من وسائل الإعلام، وفوجئوا بها.

بدأ مساعدوه، بمن فيهم السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر، في محاولة لفهم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيّرت موقفها.

طلب مسؤولون إسرائيليون من البيت الأبيض توضيحاً، وأكدوا أن تصريح ترامب يُخالف الاتفاق.

بعد أن طلب موقع أكسيوس تعليقاً من البيت الأبيض، أوضح مسؤول أمريكي تصريحات ترامب.

قال مسؤول أمريكي: "ينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس ترامب، بين لبنان وإسرائيل بوضوح على أن إسرائيل لن تشن أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".

صدمة في تل أبيب نتنياهو نتنياهو في ذهول الضربات الجوية على لبنان الرئيس الأمريكي اتفاق سلام مع إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد