صدمة بـ تل أبيب .. نتنياهو في ذهول بعد حظر ترامب الضربات الجوية على لبنان

طلبت إسرائيل من البيت الأبيض توضيحات بشأن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ذكر فيه أن دولة الاحتلال "ممنوعة" من شن غارات جوية على لبنان، وفقًا لمصدر أمريكي ومصدر آخر مطلع لأكسيوس.

وصُدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاروه من منشور ترامب، الذي تناقض مع نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس.

وأفادت مصادر بأن نتنياهو شعر بالذهول والقلق الشديدين عندما علم بالمنشور.

وكانت الولايات المتحدة تضغط من أجل هذه الهدنة لعدة أيام، بالتزامن مع العمل على اتفاق سلام مع إيران.

وبحسب الاتفاق، تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ إجراء عسكري، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار، "دفاعًا عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مُخطط لها أو وشيكة أو جارية".

وتعهدت إسرائيل بعدم شن أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة.

تُعدّ وقف إطلاق النار مسألة بالغة الحساسية سياسياً بالنسبة لنتنياهو، وقد أكدت حكومته أنها غير مُلزمة بضرب حزب الله إذا لزم الأمر.

يوم الجمعة، استخدم ترامب لهجة مختلفة تماماً: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها من ذلك. كفى!"

في مقابلة مع موقع أكسيوس، كرّر ترامب رغبته في إنهاء الضربات الإسرائيلية على لبنان قائلا "يجب على إسرائيل أن تتوقف. لا يمكنهم الاستمرار في تفجير المباني. لن أسمح بذلك".

علم نتنياهو وفريقه بتصريحات ترامب بشأن لبنان من وسائل الإعلام، وفوجئوا بها.

بدأ مساعدوه، بمن فيهم السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر، في محاولة لفهم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيّرت موقفها.

طلب مسؤولون إسرائيليون من البيت الأبيض توضيحاً، وأكدوا أن تصريح ترامب يُخالف الاتفاق.

بعد أن طلب موقع أكسيوس تعليقاً من البيت الأبيض، أوضح مسؤول أمريكي تصريحات ترامب.

قال مسؤول أمريكي: "ينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس ترامب، بين لبنان وإسرائيل بوضوح على أن إسرائيل لن تشن أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".