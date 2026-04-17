يحملن أسلحة.. نساء وفتيات يتظاهرن في طهران ضد أمريكا وإسرائيل

شاركت آلاف النساء والفتيات في مسيرة "بنات إيران المخلصات" التي نُظمت في وسط طهران يوم الجمعة.

ووفقًا لقناة برس تي في الإيرانية الرسمية، فقد "جددن ولاءهن لقائد الثورة الإسلامية الجديد، وأعربن عن استعدادهن للدفاع عن الوطن".

وفي مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام الرسمية، ظهرت نساء يحملن أسلحة، ويرفعن الأعلام، ويرددن هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

وقالت إحدى الفتيات، وهي تحمل ميكروفون قناة برس تي في وتتحدث إلى الكاميرا في الشارع: "جئت إلى هنا لنتمكن، من خلال الوحدة والتعاون، من هزيمة العدو الصهيوني الأمريكي. الموت لأمريكا".

أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للنظام في مختلف أنحاء إيران، والتي ينظمها عامة الشعب، حدثًا شبه يومي منذ اغتيال علي خامنئي، المرشد الإيراني في 28 فبراير الماضي، إثر غارات أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت نظامه.