بسبب فيروس إيبولا.. إلغاء 6 مباريات ودية إفريقية في المغرب

كشفت تقارير إعلامية متعددة عن إلغاء عدد من المباريات الودية الأفريقية التي كان من المقرر إقامتها في المغرب خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من خطر انتشار فيروس إيبولا.

وبحسب التقارير، جاء القرار حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، في ظل المتابعة المستمرة للتطورات الصحية المرتبطة بالفيروس.

وشملت المباريات التي تأثرت بالإلغاء المواجهات التالية:

بوروندي × غينيا الاستوائية

تنزانيا × أوغندا

جزر القمر × رواندا

أوغندا × مدغشقر

جزر القمر × غينيا الاستوائية

رواندا × تنزانيا

ومن المنتظر أن تصدر الجهات المختصة والاتحادات المعنية بيانات رسمية خلال الفترة المقبلة لتوضيح الموقف النهائي بشأن هذه المباريات، وإمكانية إعادة جدولتها أو إقامتها في مواعيد لاحقة.

ويأتي هذا التحرك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، خاصة مع تزايد الاهتمام بتطبيق المعايير الصحية في التجمعات والفعاليات الدولية.