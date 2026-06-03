محمد شريف وأقطاي عبد الله.. صفقات تبادلية في الطريق بين الأهلي وإنبي.. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك عن صفقة تبادلية كبرى مع نادي إنبي والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"محمد شريف واقطاي عبد الله صفقات تبادلية في الطريق بين الاهلي وانبي".



كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي لحسم ملف معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، إلى جانب دراسة مستقبل محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال أضا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»،إن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، يعقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق الخارجي الذي سيقام عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم المقبلة بأمريكا والمكسيك وكندا.