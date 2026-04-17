مشهد صادم في الإليزيه .. قبلة ماكرون تفاجئ ميلوني وتثير جدلا عالميا | شاهد

آثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجدل بطريقة استقباله لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني، حيث قبلها بقوة عند وصولها إلى قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

وقع الحادث عند مدخل قصر الإليزيه في باريس، حيث كان القادة الأوروبيون مجتمعين في قمة تركز على قضية فتح مضيق هرمز، ويُظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ماكرون وهو ينتظر ميلوني، التي نزلت من سيارتها مرتديةً اللون الأحمر.

اقترب الرئيس الفرنسي منها وحيّاها، وتبادلا العناق والقبلات التي طالت أكثر من المعتاد، وكان رد فعل ميلوني لافتاً، حيث فتحت عينيها بشكل واضح، ثم تبادل الاثنان بضع كلمات وانفجرا ضاحكين.

كما حضر القمة التي عقدت في باريس المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بينما ركزت المناقشات على التطورات الجيوسياسية وأمن الطاقة المتعلق بمنطقة الخليج.