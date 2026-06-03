مصرع ربة منزل إثر انهيار حائط من برج سكني بمغاغة في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر انهيار حائط من برج سكني بمدينة مغاغة شمال المنيا، وذلك أثناء مرورها بالشارع، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انهيار حائط من أحد الأدوار من برج سكني مكوّن من عدة طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وبدء أعمال البحث والتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين آخرين تحت الأنقاض.

وأسفر الحادث، بحسب المعلومات الأولية، عن مصرع رحمة. م. م 25 سنه ربة منزل حاصلة على ليسانس، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لرفع الأنقاض وفحص العقار والعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، والتأكد من صحة التي التراخيص، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.