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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بميت سلسيل

مصادرة سماعات
مصادرة سماعات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة ميت سلسيل، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وقام المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بنطاق شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 12 جهاز بازوكا، 2 طقم صوت، 3 جهاز ميكروفون، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهلية محافظه ميت سلسيل محافظ

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