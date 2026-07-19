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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمات في واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة في شبرا الخيمة

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

بدأت جلسة النطق بالحكم في قضية الصغيرة تيا، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك وسط حضور أمني مكثف وترقب من أسرة الصغيرة.


وشهدت المحكمة حضور المتهمات وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تواصل هيئة الدفاع عن المتهمات وأسرة المجني عليها استعدادها لتقديم المرافعات والدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة، بعد قرار التأجيل في الجلسة السابقة لاستكمال الاستعدادات وسماع المرافعات.

وكانت المحكمة قد قررت بعد مرافعة محام دفاع المتهمين والمجني عليها، تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمات لحين الفصل.
وتضمن قرار الإحالة الصادر من المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، توجيه اتهامات لمسؤولة المدرسة ونجلتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، بتعريض حياة الأطفال للخطر، بسبب إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 في يوم غير مقرر لتواجدهم.

كما أسندت النيابة إلى عدد من المعلمات والمشرفات تهم القتل الخطأ والإهمال، لعدم توفير الإشراف الكافي وتأمين الأطفال داخل المدرسة، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط الصغيرة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل المدرسة، لتفارق الحياة على الفور، فيما كشفت التحقيقات عن وجود شبهة إهمال جسيم من القائمين على الإشراف داخل المؤسسة التعليمية.

القليوبية محافظة القليوبية مدرسة خاصة النطق بالحكم محكمة جنح شبرا الخيمة

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