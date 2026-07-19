أحمد سعد يشوق جمهوره لدويتو جديد.. من النجمة المشاركه في الأغنية؟

يواصل الفنان أحمد سعد إثارة حماس جمهوره لأعماله الغنائية الجديدة، بعدما نشر عبر حساباته الرسمية فيديو تشويقي ألمح من خلاله إلى استعداده لطرح دويتو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، دون أن يكشف عن هوية النجمة التي ستشاركه الأغنية.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والتفاعل بين متابعيه، الذين بدأوا في تخمين اسم النجمة التي ستظهر معه في هذا التعاون المنتظر، خاصة أن أحمد سعد اعتاد خلال الفترة الأخيرة على تقديم مفاجآت فنية تلقى اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية قريبًا، لتكون واحدة من أبرز مفاجآت أحمد سعد خلال موسم صيف 2026، في ظل حرصه على تقديم أعمال متنوعة تحمل أفكارًا مختلفة وتعاونات جديدة.

ويترقب جمهور أحمد سعد الإعلان الرسمي عن اسم النجمة التي ستشاركه هذا الدويتو، وسط توقعات بأن يشهد العمل مفاجأة فنية تضيف إلى سلسلة النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.