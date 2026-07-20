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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

‎ضوابط جديدة .. وزير الصحة يناقش اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس الأحد بديوان عام الوزارة بالقصر العيني، لمناقشة مشروع القرار الخاص باشتراطات تجديد مزاولة مهنة الطب للأطباء البشريين.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء طبيب هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير.

الضوابط والمعايير المقترحة لتجديد الترخيص

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش الضوابط والمعايير المقترحة لتجديد الترخيص كل خمس سنوات، بهدف ضمان التطوير المهني المستمر للأطباء. وتشمل هذه الاشتراطات الالتزام ببرامج التعليم الطبي المستمر والتدريب، والالتزام بأخلاقيات المهنة، إلى جانب استيفاء متطلبات التأمين ضد الأخطاء الطبية وفقاً للقوانين المنظمة.

‎وأكد عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي لدعم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في مصر من خلال رفع مستوى الأداء المهني للأطباء.

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