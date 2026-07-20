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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 بمحافظات الجمهورية

الدكتور علاء جوده وكيل وزارة التربية والتعليم
الدكتور علاء جوده وكيل وزارة التربية والتعليم
أ ش أ

انتظمت امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 اليوم بمحافظات الجمهورية لصفوف النقل بمختلف المراحل وفق الجداول الزمنية المعلنة مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات والتشديد على توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ففي كفرالشيخ.. أعلن الدكتور علاء جوده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظام امتحانات الدور الثاني على مستوى المحافظة في المراحل التعليمية المختلفة منها اللغة الأجنبية الأولى للصفين الأول والثاني الإعدادي والتاريخ للصف الأول الثانوي.. وتم التشديد على رؤساء اللجان في المتابعة الدقيقة لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات وعدم التهاون في أي محاولات للغش أو الخروج عن الإطار القانوني لأداء الامتحانات.

وفي شمال سيناء.. انتظمت امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2026/2025، لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي يؤدون الامتحان في مادة الرياضيات، وتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي يؤدون الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأضاف رضوان، أن طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلبة الشهادة الإعدادية المهنية والتكميلي الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وأشار إلى أن طلبة الصف الأول الثانوي العام يؤدون الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والبرمجة والذكاء الاصطناعي، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني الثانوي الامتحانات في مواد الرياضيات البحتة والرياضيات العامة والتربية العسكرية.

وفي مطروح.. واصل طلاب وطالبات صفوف النقل في كافة المراحل التعليمية المختلفة اليوم، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 /2026، في يومها الثالث وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم؛ لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نادية فتحي، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، مع ربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، إلى جانب متابعة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال المراقبة والتصحيح.

وفي دمياط .. انطلقت امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمحافظة، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مادة الجبر والإحصاء ومادة المجال الزراعي بالنسبة للإعدادية المهنية.

أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيؤدون امتحانات الرياضيات البحتة والصف الأول اللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التعليم بدمياط إن الامتحانات تسير بشكل جيد دون أي مشكلات او شكاوى.

امتحانات الدور الثاني محافظات الجمهورية الدكتور علاء جوده وكيل وزارة التربية والتعليم

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