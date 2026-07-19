أول تعاون بين شاكوش وأوكا.. مفاجأة غنائية تثير تساؤلات الجمهور

أشعل مطرب المهرجانات حسن شاكوش حماس جمهوره، بعدما نشر صورة جديدة جمعته بـ أوكا، وعلق عليها: «شاكوش وأوكا»، في إشارة إلى تعاون فني جديد يجمع الثنائي خلال الفترة المقبلة.

ويُعد هذا التعاون هو الأول الذي يجمع حسن شاكوش وأوكا في عمل غنائي واحد، وهو ما أثار فضول الجمهور لمعرفة تفاصيل التراك المنتظر، خاصة أن الثنائي قررا تقديمه بفكر وطريقة مختلفة عن الأعمال التي قدمها كل منهما من قبل .

ورغم أن الثنائي لم يستقر حتى الآن على اسم "التراك"، إلا أنهما حددا الخطوط العريضة لفكرته، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول شكل التعاون، وهل سيأخذ أوكا شاكوش إلى عالم الراب الذي اتجه إليه مؤخرًا، أم يعيد شاكوش أوكا إلى أجواء المهرجانات الشعبية .

ويُعرف حسن شاكوش بتقديم المهرجانات ذات الطابع الشعبي والغزلي، بينما اتجه أوكا خلال الفترة الأخيرة إلى تقديم أعمال تحمل طابعًا مختلفًا، تمزج بين المهرجانات وأشكال من موسيقى الراب، وهو ما يجعل التعاون بينهما للمرة الأولى بمثابة لقاء بين لونين موسيقيين مختلفين نسبيًا.